Pourquoi faut-il absolument limiter le réchauffement climatique à 2 degrés ?

Un des objectifs de l’accord de Paris est de limiter à 2 degrés maximum le réchauffement climatique. Pourquoi 2 degrés ? A quoi cela correspond-il ?

En 1880, la température moyenne autour du globe était de 13,7 degrés. C’est cette moyenne annuelle qui ne doit pas augmenter de plus de 2 degrés, selon les scientifiques.

"Jusqu'à 2 degrés, on est capable de prévoir, à peu près, quels seront les impacts du réchauffement climatique. Mais si on dépasse ce palier des 2 degrés, il est possible que climat atteigne des seuils de rupture, des points de bascule, où d'un coup, brutalement, on passera d'un état (du climat) à l'autre", nous explique François Gemenne, directeur de l'Observatoire de l'Environnement à l'Université de Liège et membre du GIEC (experts climat). Les conséquences sont autant imprévisibles que potentiellement dramatique.

En 2020, la température moyenne de la planète a atteint 14,9 degrés, soit 1,2 degrés de plus qu’en 1880.

"Irréversible"

"Le changement climatique que nous avons engagé est irréversible. C'est un voyage sans retour", poursuit l'expert belge. Effectivement, une fois brûlé, le dioxyde de carbone est coincé dans notre atmosphère, à 20 kilomètres au-dessus de nos têtes. Le CO2 qui nous réchauffe aujourd’hui a été produit il y a plusieurs générations. Il met environ 100 ans à se dégrader.

Cela signifie que même si nous arrêtions aujourd’hui nos émissions, nous ne verrions une diminution des concentrations de gaz à effet de serre que dans plusieurs centaines d’années.

Une multiplication des épisodes de fortes précipitations et de fortes chaleur

Si l’on ne fait rien, en 2100, l’augmentation de la température de la planète n’atteindra pas 2 mais 4 degrés. Cela signifierait, par exemple, la fin de l’agriculture de subsistance. "Ça veut dire aussi une multiplication des épisodes de fortes précipitations et de fortes chaleurs. On a vu les inondations catastrophiques cet été en Belgique: ce phénomène se reproduira de plus en plus souvent, on pourra avoir une fréquence multipliée par 5. Donc 4 degrés, c'est un scénario catastrophe".

Avec 4 degrés supplémentaire en 2100, les océans risqueraient aussi de s’élever de 2 mètres au-dessus de leur niveau actuel. 187 millions de personnes devraient alors trouver un nouveau foyer.

