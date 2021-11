 Pourquoi les COP, qui tentent de limiter notre impact sur l'environnement depuis des dizaines d'années, sont-elles inefficaces ?

Du 1er au 12 novembre se tient à Glasgow la conférence des nations unies sur les changements climatiques. C’est la 26ème édition de cette COP (Conference Of the Parties) mais à quoi servent ces conférences, et comment fonctionnent-elles ?

Comme le montre le graphique ci-dessous, les émissions de gaz à effet de serre mondiales ne font qu'augmenter depuis 1992. Or, depuis le milieu des années 1990, les Nations Unies organisent chaque année une conférence climatique, une COP qui semble aujourd’hui inefficace. "Le problème, c'est que la COP ne peut pas remplacer l'action des gouvernements, qui sont toujours dans une logique où ils 'promettent d'agir', plutôt que d'agir réellement", nous explique François Gemenne, directeur de l'observatoire de l'environnement à l'Université de Liège, et membre du GIEC. La COP26 rassemble 197 parties, des Etats membres qui se sont promis en 2015 de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés maximum. Ils doivent cette année définir concrètement comment ils atteindront cet objectif. "Il y a une grande difficulté: on ne vote pas ! Toutes les décisions doivent être prises en consensus. C'est pour cette raison qu'on a l'impression que c'est très lent, très laborieux: il faut mettre absolument tout le monde d'accord". Quel enjeu "belge" ? Chez nous, le gouvernement fédéral et les régions doivent se mettre d’accord d’ici la fin du mois pour présenter un plan commun de réduction des émissions de CO2. L’objectif est de réduire nos gaz à effet de serre de 55% d’ici 2030. "Mais l'enjeu n'est pas juste de réduire les émissions belges, le climat ne se soucie pas d'où viennent les émissions de gaz. C'est pour ça que la COP26 reste nécessaire". Nécessaire mais pas suffisante. Une COP est un forum de discussion, elle ne peut rien imposer à un gouvernement... > NOTRE SÉRIE DE REPORTAGES 'QUESTIONS CLIMAT'