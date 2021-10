Natacha Calestrémé partage sa recette du bonheur dans son nouvel ouvrage "Trouver ma place"

Natacha Calestrémé est journaliste et réalisatrice de documentaires pour la télé française. Spécialisée dans le domaine de la santé et de l'environnement, durant sa carrière, elle a été amenée à interviewer "des guérisseurs, des médiums et des chamanes". Après de multiples épreuves dans sa vie, "tout s'écroule" autour de Natacha: sa vie professionnelle, familiale, ses finances, et même, sa santé, raconte-t-elle sur le plateau de RTL INFO.

Elle se tourne alors vers la médecine traditionnelle mais rien n'y fait, Natacha est toujours au plus mal. Et alors qu'elle "n'y croit pas trop", elle se tourne vers des chamanes, médiums, et toute cette médecine naturelle à laquelle elle s'était intéressée pour son travail. "J'essaye, et finalement ça marche", dévoile-t-elle. "Et, qu'est-ce qui a changé en vous?", demande Alix. "Tout, je retrouve le sourire, l'énergie, ma vie s'arrange, je crois même en la chance", détaille-t-elle sur le plateau.

La vie de Natacha a changé du jour au lendemain en mettant en pratique les techniques de ces thérapeutes un peu spéciaux. Depuis, elle propose ces protocoles dans des ateliers qui rencontrent un grand succès auprès du public et même du corps médical qui, à sa grande surprise, vient aux ateliers: "des médecins, des psychiatres, des psychologues". "Et c'est parce qu'ils m'envoient certains de leurs patients que je me dis 'ok maintenant il faut que je partage ça avec le plus grand nombre'", explique-t-elle. D'où l'idée de son livre, "Trouver ma place" dans lequel elle partage tout ce qui lui a permis de se transformer à travers "22 protocoles", des rituels de chamans, d'énergéticiens et de médiums.

Déjà best-seller en librairie en France et Belgique, "Trouver ma place" donne les clés du bonheur.