Inondations de la mi-juillet: "Les militaires quittent les zones sinistrées plus de 3 mois après les premières opérations"

En province de Liège, sur les lieux des inondations, après plus de trois mois de présence sur place, l'armée effectue ce vendredi l'une de ses toutes dernières interventions de terrain dans la commune de Trooz.

Notre journaliste Samuel Ledoux était sur place dans le RTLINFO 13H. Il commentait la situation sur place et ce départ: "Ils sont partis il y a une demi heure. On ne verra plus ou quasi plus de militaires dans les différentes zones sinistrées. Ils terminent aujourd'hui les grosses opérations qu'ils ont commencé à effectuer. Il s'agit notamment de la sécurisation des berges des différents cours d'eau. Ils étaient encore une septantaine de militaires dans la région ce matin. A l'aide de bateaux, ils ont encore enlevé des arbres par exemple qui menaçaient de tomber. Il faut dire que depuis la mi-juillet, ils sont sur le terrain quasi 24h/24."

"Dès le lendemain des inondations, ils étaient là pour sauver la population. On a tous vu ces images des personnes sur le toit de leur maison qui ont été héliportées. Ils ont ensuite fourni des milliers de repas à la population durant plusieurs mois et puis cette dernière semaine ils se sont occupés notamment de nettoyer et de sécuriser des kilomètres de berges. Ils ont utilisé pour cela d'énormes moyens de génie civil dont ils disposent: des bulldozers, des excavatrices ou encore un char qui, par exemple, est venu déposer un pont de plusieurs dizaines de tonnes à Limbourg. Une nouvelle étape va donc commencer. Le gouvernement wallon a dégagé 29 millions d'euros pour effectuer toute une série de travaux avant l' hiver qui est une période critique, où le nombre de crues est en croissance et plus fréquente. 29 millions d'euros, c'est trois fois le budget annuel prévu. C'est pour vous rendre compte de l' ampleur des travaux à effectuer. Plus de 100 kilomètres de berges sont à réaménager. Les militaires seront donc remplacés bientôt par des ouvriers."