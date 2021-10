Les prix des jouets sont en hausse: voici les raisons

Saint-Nicolas et le père Noël vont devoir fournir des efforts financiers cette année. Le prix des jouets est, en effet, en nette augmentation (+3 à 6 % par rapport à l'an dernier). Et certains magasins craignent même d'avoir des problèmes d'approvisionnement.



Dans les rayons premier âge des magasins, la plupart des jouets sont en plastique et fabriqués en Chine. Ils sont concernés par les hausses de prix. Par exemple, un jouet qui coûtait 18 euros l'an dernier, est à 23 euros cette année. Il y a parfois 2,5 % d'augmentation à cause du prix du plastique et du transport. Un container venant de Chine coûte en moyenne 6 500 euros contre 1900 euros il y a 2 ans. "On n'en peut rien de la crise, on n'en peut rien du coût du transport. Malheureusement, ça se ressent sur certains prix", explique Delphine Simoens, responsable d'un magasin de jouets.



Dans le catalogue du magasin, 14 % des jouets ne sont pas encore disponibles. Ce qui est trois fois plus qu'avant la crise. Certains jouets arrivent moins nombreux dans les stocks, dont les objets télécommandés. "Il y avait un souci au niveau des ressources pour créer les puces. Mais maintenant on est en train de revenir un peu à la normale. Il faut le temps qu'on rattrape le retard qu'il y a eu à cause du covid", précise Richard Schreurs, employé d'un magasin de jouets.

Il y a du retard, mais les jouets arriveront. Pour la première fois, un tableau de bord des arrivages est affiché pour informer les clients qui anticipent. "Des clients ont peur de ne pas avoir les jouets phares donc on fait ça pour les rassurer", détaille Delphine Simoens, responsable d'un magasin de jouets.

Il faut donc patienter ou orienter son choix vers d'autres jouets. Ceux qui sont fabriqués en Europe et sans électronique échappent à la hausse des prix et aux problèmes de stock.