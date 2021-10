Asile et migration - Grèce: un bateau avec 400 migrants jete l'ancre au large de l'île de Kos

(Belga) Un cargo battant pavillon turc secouru la veille avec quelque 400 migrants à bord a jeté l'ancre au large l'île de Kos en mer Egée, ont annoncé les garde-côtes grecs.

Le navire qui avait un problème de moteur, était parti des côtes turques, et dérivait au large l'île de Karpathos vers la Crète quand il avait émis un signal de détresse. Le gouvernement grec a contacté la Commission européenne ainsi que les autorités turques pour qu'elles prennent en charge le bateau, selon l'agence de presse grecque Athens News, "La Turquie, une fois de plus, n'a pas accompli ses devoirs envers l'Union européenne. Elle ne va pas accepter le retour du bateau battant pavillon turc et parti d'un port turc évidemment au vu et au su des garde-côtes turcs, et elle continue de faire fi de la vie humaine", a commenté samedi le ministre de la Marine marchande Giannis Plakiotakis. La police portuaire grecque avait indiqué la veille que les 400 passagers étaient sains et saufs. D'après les garde-côtes grecs, leur intervention pour ce bateau constitue l'une des plus grandes opérations de secours jamais menée dans cette zone de la Méditerranée orientale. Mardi, quatre migrants sont morts noyés dans le naufrage de leur embarcation au large de l'île grecque de Chios, en mer Egée qui a également fait entre un et quatre disparus. Selon le Haut commissariat aux réfugiés (HCR), plus de 2.500 personnes ont fait la traversée de la mer Egée cette année à partir de la Turquie voisine, contre 9.700 en 2020, année pour laquelle le HCR a recensé plus de 100 morts ou disparus. Pour 2021, le HCR Grèce avait recensé jusqu'à ce dernier accident trois naufrages en mer Égée entre janvier et mars ayant fait six morts dont l'un dans les eaux territoriales grecques au large de l'île de Lesbos. Pour sa part, l'Organisation internationale des migrations (OIM) a signalé trois autres naufrages entre avril et septembre dans la même zone ayant fait 13 morts dont huit au large de l'île grecque de Crète. (Belga)