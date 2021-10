Pluie-inondation: un seul département, le Var, maintenu en vigilance orange

Seul le département du Var restait placé samedi soir en vigilance orange pour pluie et inondation par Météo-France, l'alerte ayant été levée pour les autres départements concernés par cet épisode cévénol et méditerranéen.

Quatre départements du Sud avaient été initialement placés en vigilance orange par l'organisme de prévisions météorologiques: Ardèche, Gard, Lozère et Var. Dans un bulletin samedi soir, Météo-France a annoncé la levée de la vigilance pour le Gard et la Lozère. Elle a aussi été levée pour l'Ardèche.

Dans le Var, Météo-France évoque une "situation pluvio-orageuse localisée nécessitant une vigilance particulière au vu de son intensité", même si une accalmie est en cours avec seulement de faibles pluies concernant une grande partie du département.

Jusqu'à dimanche midi, les cumuls attendus dans le Var sont généralement de 50 à 80 mm au sud d'une ligne Brignoles-Fréjus et 90 à 120 mm sur l'est de la Sainte Baume et autour des Maures, selon l'organisme. Au nord de la ligne Brignoles-Fréjus, ils sont de 20 à 50 mm.

Depuis le début des pluies, dans la nuit de vendredi à samedi, il est tombé "5 à 15 mm au nord d'une ligne Brignoles-Fréjus, généralement 30 à 60 mm au sud de cette ligne et 70 à 100 mm autour des Maures et sur l'est de la Sainte-Baume, ainsi que sur les îles d'Hyères", précise Météo-France.

Dans le Gard et en Lozère, les pluies se sont atténuées et les cumuls à venir "ne nécessitent plus un maintien de la vigilance orange pluie-inondation", souligne l'organisme.

Depuis le début de cet épisode vendredi, des précipitations de 344 mm ont été relevées à Vialas (Lozère), 337 mm à Villefort (Lozère) et 261 mm au Mont Aigoual (Gard), indique Météo-France dans son bulletin.