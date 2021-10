Cop 26: environ 500 personnes marchent pour le climat à Bruxelles

Environ 500 personnes, selon l'estimation de la police de Bruxelles-Ixelles, se sont rassemblées dimanche à compter de 12h00, à l'occasion de la marche pour le climat organisée par le mouvement Rise For Climate Belgium en marge de l'ouverture de la conférence sur les changements climatiques (COP26) à Glasgow. Elle vise à encourager les États qui y prennent part à adopter des mesures fortes.





Les manifestants se sont mis en mouvement vers 13h00 en direction du boulevard de l'Impératrice, de la place de la colonne du congrès, la rue du Congrès puis du boulevard du Régent. Ils rejoindront ensuite vers 14h00 la place du Luxembourg, devant le parlement européen à Bruxelles, en passant par la rue Montoyer. Une scène y a été mise en place pour des prises de paroles et des concerts. Parmi les artistes, figureront entre autres Saule, Springclean, Helora Rose, Livio Hans, Doowy, Konoba, Getch et Charlotte. Un "Village Climatinspirant" rassemblera une série d'initiatives qui seront présentés aux curieux.