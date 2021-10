Deux enfants et deux adultes percutés par une voiture à Dalhem: la chaussée a dû être fermée à la circulation

Deux adultes et deux enfants ont été percutés, ce dimanche après-après-midi, à Dalhem. Au moins un véhicule est impliqué dans l'accident, indiquent les pompiers de la zone de secours 4, Vesdre Hoëgne et Plateau, qui n'ont pas d'information quant aux circonstances des faits ni quant à l'état de santé des victimes.



"Deux des victimes ont été héliportées vers le Mont Legia alors que les deux autres ont été admises à Hermalle et au CHR de Verviers", précisent les services de secours.

Un expert automobile a été dépêché sur les lieux de l'accident. La route est fermée à la circulation pour permettre les constatations.