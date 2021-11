Une voiture termine sa course dans la Dendre: les deux occupants décèdent à l'hôpital

Les deux occupants d'une Porsche Cayenne qui a terminé sa course dans la Dendre, à la limite des communes de Roosdaal et Ninove, sont décédés à l'hôpital, a annoncé lundi le parquet de Hal-Vilvorde.



L'accident a eu lieu vers 7h45. La voiture a d'abord traversé un rond-point, puis percuté une balustrade en béton avant de finir sa course dans la rivière. Les deux occupants du véhicule ont dû être extraits de la voiture par les pompiers.

Les deux victimes ont pu être réanimées sur place et emmenées à l'hôpital où elles ont finalement succombé à leurs blessures. La cause de l'accident doit encore être déterminée mais aucun autre véhicule n'a été impliqué.