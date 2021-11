Deux plans d'investissements, une élection: semaine décisive pour la présidence Biden

(Belga) Joe Biden est à la COP26 à Glasgow, mais toute une partie de sa présidence se joue cette semaine aux Etats-Unis, entre une élection cruciale en Virginie qui préfigure de prochaines batailles politiques et la possibilité d'un vote sur ses titanesques plans d'investissements.

Le président américain voulait arriver au sommet international du climat muni de deux programmes, grâce auxquels il entend reconstruire et transformer l'Amérique. Un plan d'abord pour rénover les routes, ponts et transports vétustes du pays. L'enveloppe de 1.200 milliards de dollars -- l'équivalent du PIB de l'Espagne -- est soutenue par les démocrates et certains républicains. Mais l'avenir de cette initiative a été lié à un gigantesque volet social et climatique, baptisé "Build Back Better" ("Reconstruire en mieux") autour duquel les tractations continuent. La facture de ce programme a été réduite de moitié pour rallier les démocrates les plus modérés, dont un sénateur d'un Etat minier. Ce projet comprend notamment 555 milliards de dollars pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, ce que la Maison Blanche a décrit comme "le plus grand investissement jamais réalisé pour faire face à la crise climatique". Joe Biden espérait pouvoir se présenter à la tribune de Glasgow avec ce chèque en main, comme une garantie du "retour de l'Amérique" sur la scène internationale après quatre ans de présidence Trump, qui avait provoqué la stupeur en quittant les accords de Paris sur le climat. Mais les négociations, âpres et fastidieuses, achoppent encore au Congrès américain sur des détails, et le plan ne sera pas soumis au vote avant mardi, au plus tôt. Ces intenses négociations qui ne passionnent pas le grand public, privent aussi le camp Biden d'une victoire politique majeure, à temps pour une élection cruciale en Virginie mardi. Les électeurs de cet Etat, voisin de la capitale Washington, sont appelés aux urnes pour nommer leur nouveau gouverneur, un scrutin qui fait figure de répétition générale environ un an avant les élections législatives de mi-mandat aux Etats-Unis. (Belga)