USA: un juge écarte sept des huit chefs d'accusation contre Alex Saab, un proche de Maduro

(Belga) Un juge américain a écarté lundi sept des huit chefs d'accusation de blanchiment d'argent contre Alex Saab, un homme d'affaires proche du président vénézuélien Nicolas Maduro, selon des documents judiciaires.

Alex Saab, extradé du Cap-Vert en octobre, est accusé à Miami avec son partenaire Alvaro Pulido d'être à la tête d'un vaste réseau ayant permis au dirigeant socialiste Nicolas Maduro et à son régime de détourner à leur profit de l'aide alimentaire à destination du Venezuela. Nicolas Maduro avait qualifié l'extradition d'"enlèvement" et avait suspendu la participation des autorités vénézuéliennes aux pourparlers avec l'opposition. Le 7 septembre 2020, pendant le processus d'extradition, les Etats-Unis avaient "donné des garanties" au Cap-Vert qu'ils ne "poursuivraient ou ne puniraient pas Alex Saab pour plus d'un des chefs d'accusation de l'inculpation", selon l'accusation, qui est à l'origine de la requête. La décision avait été prise "pour se conformer aux lois du Cap-Vert relatives à la durée maximale d'emprisonnement", précise la demande. Alex Saab et Alvaro Pulido sont soupçonnés d'avoir transféré quelque 350 millions de dollars du Venezuela vers des comptes qu'ils contrôlaient aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Selon l'accusation, l'abandon des sept chefs d'accusation ne concerne qu'Alex Saab, et pas son partenaire. L'homme d'affaires colombien, qui a aussi la nationalité vénézuélienne, avait été inculpé en juillet 2019 à Miami pour blanchiment d'argent et arrêté à la demande des Etats-Unis lors d'une escale d'avion au Cap-Vert, au large de l'Afrique de l'Ouest, en juin 2020. Dans une lettre à son épouse, Alex Saab avait affirmé qu'il ne collaborerait pas avec les Etats-Unis, et affronterait son procès "avec dignité". (Belga)