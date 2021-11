À Bruxelles, 250 nouvelles bornes de recharge pour véhicules électriques l'an prochain

(Belga) L'année prochaine, 250 bornes de recharge pour véhicules électriques seront installées en Région de Bruxelles-Capitale, a annoncé le cabinet du ministre bruxellois de la Transition climatique, de l'Environnement et de l'Énergie, Alain Maron (Ecolo), dans un communiqué mardi matin. Ces installations viendront doubler le nombre de bornes installées en voirie afin qu'une solution de recharge se situe à moins de 250 mètres de chaque Bruxellois.

Le gouvernement bruxellois compte ainsi déployer 11.000 bornes de recharge à l'horizon 2035 avec pour ambition de transformer le parc automobile de la capitale en vue de réduire les émissions de CO2 liées au transport. Un réseau de base de 250 bornes de recharge pour véhicules électriques est déjà installé en région bruxelloise, dans le cadre du projet Charge.brussels. Ce nombre sera donc doublé en 2022 avec un lot de 250 nouvelles bornes qui seront installées de sorte à garantir aux Bruxellois et Bruxelloises de se trouver, à tout moment, à moins de 250 mètres d'une solution de recharge, explique le communiqué. "Via ce premier lot, nous installerons également une trentaine de bornes de recharge exclusivement dédiées à l'autopartage, et testerons une solution innovante de points de recharge sur éclairage public", ajoute M. Maron. Au cours des années à venir, d'autres lots de bornes seront mis sur le marché et viendront progressivement compléter le maillage de bornes de recharge installées dans la capitale. "Petit à petit, Bruxelles se prépare pour permettre aux automobilistes qui ne possèdent pas leur propre garage d'acquérir un véhicule électrique. En plus des alternatives de mobilité durable de plus en plus présentes à Bruxelles (à pied, à vélo, en transports publics ou encore en voitures partagées), Bruxelles tend vers le parc zéro émissions, qui offrira à toutes et tous un environnement plus sain", salue en outre la ministre bruxelloise, chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière, Elke Van Den Brandt (Groen). (Belga)