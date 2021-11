Willebroek: à 13 ans, il force un barrage de police

La police locale de Willebroek a intercepté ce week-end un conducteur qui avait forcé un barrage. Les policiers ont découvert avec surprise qu'il s'agissait d'un adolescent de 13 ans qui avait volé la voiture de son frère.

Au lieu de ralentir devant un contrôle de police, un jeune conducteur est passé au travers du dispositif à grande vitesse. Il a ensuite percuté un arbre et un panneau de signalisation. Dans sa course folle, il a de nouveau perdu le contrôle du véhicule et heurté une clôture avant d'emboutir un camion en stationnement.

Une fois intercepté après une course-poursuite, les forces de l'ordre ont eu la surprise de découvrir un adolescent de 13 ans au volant de la voiture. Le jeune chauffard avait volé le véhicule de son frère.

En découvrant son âge, la police a contacté ses parents et son frère. Un alcootest et un test salivaire ont été menés et se sont tous deux révélés négatifs.