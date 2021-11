Liège: un père (29 ans) incestueux condamné à 7 ans de prison

La cour d'appel de Liège a condamné mardi un Sérésien de 29 ans à une peine de sept ans de prison pour plusieurs viols et attentats à la pudeur commis sur sa fille, entre les 5 ans et les 8 ans de l'enfant.





Les faits se sont déroulés au domicile familial entre le mois d'août 2017 et février 2020. C'est un médecin qui les a dénoncés après avoir constaté, lors d'un examen médical, des lésions sur le corps de l'enfant, qui lui a ensuite confié la cause de ces lésions. La fillette avait ainsi révélé que, depuis trois ans, son père et son grand-père l'agressaient sexuellement. Le volet du dossier concernant le grand-père est toujours à l'instruction. Ce dernier aurait fait d'autres victimes. Devant la cour d'appel de Liège, le père avait contesté les faits, soutenant qu'il n'avait pas touché sa fille. La cour d'appel n'a pas été convaincue par ses explications et a déclaré les préventions établies. Le prévenu a été condamné à une peine de sept ans de prison, assortie d'une interdiction de fréquenter des mineurs d'âge.