Le Real Madrid s'invite à Obourg le temps d'un stage pour les jeunes: "Il y aura peut-être un futur Hazard ici"

Le Real Madrid organise cette semaine un stage pour les jeunes footballeurs dans les installations d'Obourg, près de Mons. L'objectif pour les joueurs est évidemment de prendre plaisir mais aussi, pourquoi pas, d'être repéré par le club espagnol. Et de suivre les traces d'une de leur idole: Eden Hazard.

La météo était bien Belge ce matin à Obourg mais l'entraînement était plutôt à l'heure espagnole. Sur le terrain de ce petit club, les jeunes joueurs portent tous le maillot du Real Madrid. Le stage est technique et la grande inspiration pour tous les participants s'appelle Eden Hazard. Plusieurs enfants le citent d'ailleurs comme joueur favori. "C'est mon joueur préféré", confie un jeune garçon. "Du coup je suis venu à ce stage comme il joue au Real". Pour une jeune fille, le Brainois est un véritable modèle: "Il est Belge comme moi, il est très fort et il joue dans des grands clubs. Donc je me dis que moi aussi je pourrais y aller quand je serai plus grande".

Des enfants pourraient être repérés par le Real

Durant une semaine, ces 60 jeunes footballeurs vont donc profiter d'un entraînement poussé avec des outils nouveaux comme des bornes connectées. Pour 260€ équipement compris, le double d'un stage classique, ils sont coachés par des formateurs certifiés "Real Madrid". Certains pourraient donc être repérés. "Ils vivent comme des pros durant une semaine", explique Nicolas Schiettecatte, entraîneur technique "Royale Entente Mons Nord" . À la fin de la semaine, trois joueurs seront sélectionnés. "Potentiellement, ils pourraient être repérés par le Real Madrid", indique Naim Mathouchi, entraineur certifié "Real Madrid". "Il y aura peut-être un futur Hazard ici."

Vers un départ d'Eden Hazard?

Il n'y a plus de traces d'Eden Hazard sur les affiches du club espagnol. Son avenir à Madrid semble plus qu'incertain. Les jeunes joueurs d'Obourg ont leur avis sur la question. "Il était mieux à Chelsea et il devrait y retourner", remarque un jeune joueur. "Il n'est pas à son maximum au Real". Un autre jeune footballeur veut revoir l'ancien Eden: "Qu'il redevienne comme il était avant à Chelsea et chez les Diables".

En attenant la suite pour le Brainois, les jeunes stagiaires vont poursuivre leur semaine d'entraînement version Real Madrid. Des rêves plein la tête.