 Immeuble effondré à Lagos: des dizaines d'ouvriers toujours coincés sous les décombres, les opérations de sauvetage se poursuivent

Images impressionnantes d'un bâtiment en construction qui s'est effondré ce lundi à Lagos, au Nigeria. L'accident a fait au moins 4 morts, des dizaines d'ouvriers sont encore bloqués sous les décombres...

Un épais nuage de fumée englouti tout un quartier, l'une des avenues les plus chics de Lagos. La peur, l'incompréhension, puis cette vision d'horreur... De cet immeuble de 21 étages en construction, il ne reste plus qu'un amas de bêton. "Tout le bâtiment s'est effondré. Les gens étaient là à l'intérieur, au moins 40 personnes. Il reste encore beaucoup de monde à l'intérieur", explique Peter Ajagbe, un ouvrier.



Ce qu'il reste de l'immeuble en construction qui s'est effondré ce lundi

"Nous travaillons sur le site depuis l'année dernière, mais aujourd'hui personne ne peut dire ce qu'il s'est passé. Nous avons juste entendu un gros bruit et tout s'est effondré", décrit Fatai Ijawi, ouvrier lui aussi. La montagne de gravât fait plus de 10 mètres de haut. C'est tout ce qu'il reste de cet imposant immeuble en construction. Les premiers ouvriers blessés sont emmenés vers l'hôpital.



Un ouvrier impuissant en pleur au sol: il aimerait aider ses collègues ensevelis sous les gravats...

Au sol, un homme en pleur: il se sent impuissant, ses collègues sont toujours pris au piège... Un sentiment partagé par tous : "Nous ne pouvons rien faire jusqu'à ce qu'ils amènent les machines pour retirer les fers à bêton. Il y a des gens là-bas, beaucoup. On ne peut rien faire mais ils sont toujours là! J'ai les mains pleines de sang, j'essaie d'aider et je ne peux rien faire", confie Taiwo Sule, un ouvrier également.

"Pour l'instant, la mission de sauvetage est en cours et tout le monde est sur le pont. Nous ne partirons pas tant que nous n'aurons pas atteint le rez-de-chaussée", précise Hakeem Olusegun Odumosu, commissaire de police de l'Etat de Lagos.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'effondrement. Pour le moment, cela reste un mystère... Ce type de tragédie se produit fréquemment au Nigéria, le pays le plus peuplé d'Afrique.