Météo - Un ciel partagé entre éclaircies et nuages

(Belga) Mercredi, la journée débutera sous les éclaircies sur l'ouest avec un peu de brume ou du brouillard par endroits, tandis qu'il pleuvra dans le sud-est, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Ensuite, le ciel sera partagé entre éclaircies et champs nuageux, parfois porteurs de quelques averses (éventuellement ponctuées d'un coup de tonnerre) sur l'ouest du pays l'après-midi. Au sud du sillon Sambre-et-Meuse, la nébulosité restera abondante avec des précipitations durant une bonne partie de la journée (et quelques flocons pouvant se mêler à la pluie sur les sommets ardennais).

Les maxima varieront entre 4 degrés en Hautes-Fagnes et 11 degrés à la mer. Le vent deviendra faible à modéré et s'orientera au secteur nord à nord-ouest. La nuit prochaine, quelques averses pourront encore concerner l'ouest du pays. En beaucoup d'endroits, le temps restera toutefois sec avec dans un premier temps avec des éclaircies. Ensuite, de la brume, du brouillard et des nuages bas pourront à nouveau se former sur de nombreuses régions. Les minima seront compris entre 2 et 8 degrés. (Belga)