"On veut fermer les 130 Aldi de Wallonie": les mouvements de grève s'amplifient ce mercredi

Depuis plusieurs semaines, des discussions assez difficiles ont lieu entre les syndicats et la direction de la chaîne de magasins Aldi. Il y a des problèmes d'ordre structurel et opérationnel (horaire, utilisation des nouvelles technologies, etc). Une réunion a eu lieu le 29 octobre, et une autre a lieu le 8 novembre.

Ce mercredi, plusieurs personnes nous ont annoncé des fermetures de magasins via le bouton orange Alertez-nous de la rédaction de RTL info.

"Pour faire pression sur la direction, pour être certains d'avoir bien été compris avant la prochaine réunion, on a décidé mardi soir une action générale. On va fermer les centrales de Gembloux et de Vaux-sur-Sûre. Le but est de fermer les 130 magasins Aldi de Wallonie. On laisse bien sûr le choix aux travailleurs, mais on va faire le tour des magasins", nous a expliqué Stanny Constant Hermans, de la CSC.

Le porte-parole d'Aldi Belgique nous a confirmé les discussions et les mouvements de grève en cours, sans en connaître, actuellement, la véritable ampleur. "Actuellement (à 8h45), il y a 37 magasins Aldi fermés en Wallonie, sur environ 150 (et 440 au niveau belge). Nous sommes désolé pour nos clients", précise la chaîne de magasins. "Nous avons une longue tradition de dialogue social en Belgique. Nous restons donc ouverts au dialogue, et nous regrettons ces fermetures. La sérénité des deux parties est importante pour trouver des solutions".