"Avoir de nouveau un lien humain autour d'un film": un cinéma dans l’ancienne gare de Court-Saint-Etienne

Un cinéma de quartier va prendre place dans l'ancienne gare de Court-Saint-Etienne pour créer du lien entre les citoyens.

L’ancienne gare de Court-Saint-Etienne va bientôt se transformer en cinéma. Elle n’est plus utilisée depuis 6 ans. Les Scouts, le Gracq et une coopérative ont déjà investi les lieux. La salle de projection sera installée dans l’ancienne salle des machines. "L'idée c'est de faire un petit cinéma de quartier", explique Valérie Ridelle, l'une des porteuses du projet. "Avec des projections et surtout des débats." L'échange entre les citoyens est très important. "Avoir de nouveau un lien humain autour d'un film, pas juste venir et puis repartir chez soi", conclu-t-elle.

La coopérative a obtenu 5.000€ de subside de la fondation Roi Baudouin. Les premiers spectateurs sont attendus en janvier. Ce n'est pas le seul projet qui habite cette gare, l'ancienne salle des guichets est en effet devenue un bistrot.