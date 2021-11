Ath: la Maison des Géants va fermer pour un an de travaux

La Maison des Géants de Ath va être entièrement rénovée et sera fermée pour un an à partir de dimanche.

La Maison des Géants a ouvert ses portes en octobre 2000 et elle va recevoir un lifting complet 21 ans plus tard. Pour Isabelle Monnier, agent d'accueil depuis 20 ans, c'est un grand moment d'émotion. "On nous pose beaucoup de questions", explique-t-elle. "On nous demande quand on va ouvrir, si on sera ouvert pour la Ducasse en août,... Certains reviennent également une dernière fois."

En plus de 20 ans, plus de 200 000 personnes ont visité cette Maison des Géants. "Ca permet de voir des Géants durant l'année", indique Marie-Anne, une fidèle visiteuse. "Sinon, on ne les voit que durant la Ducasse et les fêtes. Et avec la pandémie, on n'a plus eu l'occasion... Le Musée nous permet de continuer à vivre dans le folklore."

Réouverture à l'automne 2022

Elle réouvrira ses portes à l'automne 2022 et disposera de salles d'expositions plus grandes et plus lumineuses. La future muséographie permettra une nouvelle circulation du visiteur dans le site. Des pièces jamais encore exposées seront également valorisées.

Pour ceux qui souhaitent y passer une dernière fois, le musée restera ouvert jusqu'au 7 novembre.