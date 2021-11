Proche de l'effondrement, l'hôtel de ville de Wellin a été rénové : "On a profité de ce malheur pour en faire une opportunité"

Proche de l'effondrement il y a 5 ans, l'hôtel de ville de Wellin a été complètement rénové. Il a été inauguré tout récemment.

L’hôtel de ville de Wellin a enfin été inauguré. Les citoyens et le personnel communal l’attendaient depuis cinq ans. Le bâtiment flambant neuf avait été évacué d’urgence à l’époque. "La façade coté ouest s'est complètement laissée aller il y a cinq ans", explique Benoit Closson (MR), le bourgmestre de Wellin. "Le sommet de la tour a flanché et était prêt à s'effondrer 20 mètres plus bas."

Tout ou presque a été rénové

Ce bâtiment en pierre du pays date de 130 ans. "On a profité de ce malheur pour en faire une opportunité", poursuit le bourgmestre. "On a recomposé complètement l'hôtel de ville qui est maintenant 4.0."

Tout ou presque a été rénové, l’accueil est bien plus clair et accessible aux PMR. La salle du conseil communal et ses belles moulures ont été conservées. Sans toucher à l’aspect extérieur, les volumes ont été complètement redistribués. Fini les hautes pièces partout, 2 nouveaux étages ont été créés offrant plus d’espace et de confort de travail. Et le tout est relié par un ascenseur panoramique installé à même la façade Est. L'hôtel de ville bénéfice aussi d’un équipement wifi complet et d'un nouvel éclairage extérieur.

Sans toucher à la façade ni à l’aspect extérieur, deux nouveaux étages ont été créés. Le budget des travaux est de 1,5 million d’euros subsidiés pour un tiers par la région wallonne.