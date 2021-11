Le sac d'une Néerlandaise portée disparue depuis un mois mystérieusement découvert à Baelen

Un mystérieux sac de sport a été découvert à Baelen, en province de Liège, il y a un mois. Ce sac retrouvé en rue appartient à une jeune Néerlandaise de 33 ans qui a disparu près d'Amsterdam quelques heures avant la découverte de ce sac. C'est une employée communale qui a fait le lien entre la jeune femme et son sac...

Il y a près d'un mois au pied d'un pylône de la commune de Baelen, un sacs de sport abandonné a intrigué les habitants de la maison d'en face. Yves et sa compagne ont envoyé leur fille le ramasser: "Ma fille a été le ramasser et en fouillant dans le sac, on a trouvé des vêtements féminins et une carte d'identité. J'ai pensé à un enlèvement", détaille Yves.

Le sac a été emmené à la police locale mais aucune personne disparue ne correspond au signalement. Le sac a été placé aux objets trouvés de l'administration communale où Anne-Christine Roemers, employée au service population de la commune de Baelen, entreprend ses recherches sur internet: "On a essayé de contacter une Mandy de Vries qui ressemblait un peu et qui habitait à Maastricht pensant que c'était peut-être le sien et elle a répondu que ce n'était pas à elle. Quinze jours plus tard, elle m'a recontacté en disant qu'il y avait une personne disparue de ce nom-là à qui était vraisemblablement le sac."

Originaire d'Harlem au nord des Pays-Bas, Mandy de Vries a disparu le 4 octobre dernier. Son sac se serait retrouvé quelques heures plus tard à plus de 270 kilomètres de chez elle sans aucune explication. Et ses parents sont très inquiets.

Anne-Christine, employée a rencontré les parents de Mandie dimanche: "Ils sont venus et sont très inquiets. Cela fait quand même quatre semaines qu'elle a disparu. Ils sont venus rechercher le sac et voir l'endroit où on l'avait trouvé..."

L'enquête entre la Belgique et les Pays-Bas est relancée. La zone de police de Herve a rédigé un procès-verbal.

Vanessa Clerin, substitut du procureur du Roi de Verviers: "Ce PV il a été transmis par la zone de police Herve via les différents points de contact policiers qui existent entre notre pays et les Pays-Bas et nous nous tenons, nous, le parquet de Verviers, à la disposition des autorités néerlandaises s'il y avait une demande d' entraide judiciaire qui était formulée..."

Si vous avez croisé Mandy de Vries, la jeune femme de 33 ans ans porte un manteau et un legging noir, des tatouages sur les deux bras et a les cheveux blonds. Demain, cela fera un mois jour pour jour qu'elle n'a plus donné le moindre signe de vie.