La France a entièrement vacciné les trois quarts de sa population contre le coronavirus, selon les chiffres officiels publiés mercredi.

Cependant, malgré le nombre élevé de personnes ayant reçu une double injection, un malaise persiste au sujet des groupes plus âgés et plus susceptibles de tomber malade en cas d'infection.

Il est dès lors important qu'un maximum de personnes de plus de 65 ans reçoivent une dose de rappel alors que le nombre de nouveaux cas continue d'augmenter, a ainsi déclaré le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal Dès la fin des vacances d'automne, le port du masque sera de nouveau obligatoire dans les écoles primaires de 39 départements.

Le taux d'incidence sur sept jours (soit le nombre de nouvelles infections en une semaine par 100.000 habitants) est de nouveau remonté à 60. Quant au nombre de patients covid nécessitant un traitement à l'hôpital, il est également légèrement en hausse.