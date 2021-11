France: un mineur âgé de 17 ans arrêté au volant d'une voiture volée après une course poursuite

Un mineur a été interpellé mardi à Marquette-lez-Lille (Nord) au volant d'une voiture volée après une course poursuite avec la police, a indiqué mercredi la Direction départementale de la sécurité publique.

La DDSP avait indiqué dans un premier temps que le conducteur du véhicule était âgé de 10 ans, mais il est en réalité âgé de 17 ans, a-t-elle finalement corrigé.

Selon le récit de la DDSP, le véhicule, volé une semaine plus tôt, est aperçu par les policiers, qui tentent de l'intercepter. Le conducteur les repère "et tente par tous les moyens" d'échapper aux forces de l'ordre. Mais il tape le trottoir, ce qui entraîne la crevaison de deux roues.

Il se dirige ensuite dans un parking et sa voiture percute un poteau lorsqu'il en ressort. Le jeune homme prend finalement "la fuite à pied" et est interpellé pour "refus d'obtempérer" et "recel de véhicule".

Mise à jour : Contrairement à ce qu'avait indiqué par erreur la DDSP à l'AFP, le contrevenant est âgé de 17 ans et non de 10 ans.