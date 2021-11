Un nid de frelons asiatiques repéré dans le parc Josaphat à Schaerbeek: les pompiers ont dû intervenir

Ce mercredi vers 16h, les pompiers de Bruxelles ont procédé à la destruction d'un nid de frelons asiatiques dans le parc Josaphat à Schaerbeek. Le nid était situé à une hauteur de 30 mètres dans un arbre, nous indique le porte-parole Walter Derieuw.

Équipés d'une tenue de protection spéciale, les pompiers ont injecté, à distance, l'insecticide dans le nid. "C'est maintenant qu'il faut localiser le plus possible de nids secondaires à détruire afin d'éviter qu'ils essaiment des nouvelles reines et protéger ainsi les colonies d’abeilles de ces insectes exotiques qui mettent en péril notre biotope naturel", indique le porte-parole.

Les nids peuvent être signalés au SIAMU ou à l’I.B.G.E (Institut bruxellois de la Gestion de l’Environnement). Cet organisme prend d’ailleurs en charge les frais de l’intervention, uniquement pour les frelons asiatiques.