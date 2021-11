Procès des attentats de Paris: un plan de Molenbeek et des auditions pour examiner le passé de quatre accusés

La cour d'assises spéciale de Paris qui juge 14 accusés pour leur participation aux attentats djihadistes qui ont ensanglanté la capitale française et Saint-Denis le 13 novembre 2015 et fait 130 morts a entendu mercredi le Belgo-Marocain Hamza Attou.

Un plan de Molenbeek apparaît sur les écrans de la cour d'assises. Les juges y ont placé les domiciles des accusés et le café "Les Béguines". La proximité géographique entre les localités explique en partie le parcours d'Hamza Attou, accro au cannabis et sous la coupe de ses voisins, les Abdeslam. "Aller dans la nuit du 13 au 14 novembre à Paris pour récupérer quelqu'un dont il sait qu'il est l'auteur des attentats est invraisemblable. Ça montre un niveau de solidarité qui est totalement condamnable", assure Gérard Chemla, avocat des victimes.

Cet homme de 27 ans avait été arrêté à Bruxelles au lendemain des attentats parisiens. Il avait accompagné Mohammed Amri pour aller chercher Salah Abdeslam - le principal accusé et seul survivant du commando terroriste qui a perpétré les attentats -, qui se trouvait toujours en région parisienne, pour le ramener à Bruxelles. Il comparaît pour "recel de terroriste".

Hamza Attou a notamment raconté qu'il avait commencé à consommer du cannabis à l'âge de 14 ans, alors qu'il suivait une formation de menuiserie, dont il s'est progressivement éloigné, selon des médias français. "Je ne travaillais pas les cours, jamais assez, à chaque fois, ça c'est soldé par un échec", a-t-il déclaré.

Après des redoublements, puis des changements d'établissements, Hamza Attou abandonne complètement l'école. "Du jour au lendemain j'ai baissé les bras, j'ai pas fini mon année", a-t-il ajouté, expliquant qu'il fumait jusqu'à cinq grammes de cannabis par jour. Il enchaîne alors une série de petits boulots, "mais ça ne suffisait pas à payer ma consommation".

En 2013, l'accusé entame un nouveau travail, au noir: "J'ai trouvé un petit café (à Molenbeek-Saint-Jean) qui était tenu par Brahim Abdeslam (le frère de Salah). Je vendais de la résine de cannabis pour lui, je lui rendais des services, en lui achetant à manger, en faisant ses courses. J'y trouvais mon compte, ça me permettait d'avoir ma consommation", a-t-il expliqué.

Avec les frères Abdeslam, il développe une amitié, tout en maintenant des liens de "patrons-employés" jusqu'à la fermeture de l'établissement en août 2015. C'est ainsi par le biais de Brahim qu'il a fait la connaissance de Salah Abdeslam.

Hamza Attou n'a jamais été poursuivi en Belgique pour cette activité. "J'aurais largement préféré être arrêté pour ça", a-t-il admis devant la cour d'assises spéciale. Après son interpellation à la suite des attentats, Hamza Attou passe deux ans en détention, puis est libéré sous contrôle judiciaire en mai 2018 - avec six violations du contrôle judiciaire notifiées dans son casier judiciaire.

"Je sais que je n'ai pas respecté la loi, mais toutes mes violations n'ont pas été faites dans une volonté de défier la loi", a-t-il dit. La plupart du temps, celles-ci se déroulaient la nuit, sur fond d'alcool et de cannabis. "J'agis et ensuite je réfléchis. C'est aussi à cause de ça que je me retrouve ici. Je ne vous mens pas que j'aurais préféré ne pas être là. Des fois je prends conscience après les faits", a-t-il admis durant l'audience de mercredi.

Mohamed Bakkali, "le bras droit du patron"

Mohamed Bakkali, lui, réfléchit. C'est l'intellectuel du box qui a réussi en prison. Une licence en sociologie après avoir joué un rôle important dans la cellule terroriste. "C'est lui qui a l'adresse des caches. Il est le bras droit du patron. La vraie question que l'on aurait dû lui poser, c'est 'Comment quelqu'un d'aussi intelligent et d'aussi capable que vous peut-il rentrer dans des histoires aussi dramatiques et folles que celles-ci?", estime Gérard Chemla, avocat des victimes. Mais on restera sur sa frustration. Ses réponses viendront bien plus tard. Si elles viennent un jour.

Dans le cadre de ce procès, l'examen des personnalités et du passé des accusés est primordial. Car pour bien juger, il faut comprendre pour tenter d'expliquer les ressorts des crimes commis. "Ce qui est un petit peu dérangeant ici, c'est cette manière de saucissonner les interrogatoires des accusés. Cette semaine, leur parcours est étudié. Plus tard, ce sera leur rapport à la religion et enfin plus tard encore, les faits. Ça donne le sentiment d'un procès un peu décousu", explique notre envoyée spéciale, Dominique Demoulin.