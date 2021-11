Coronavirus en Belgique - Bilan du jour: les hausses se poursuivent de manière globale

Entre le 25 et le 31 octobre, une moyenne de 7.758 personnes ont été testées positives chaque jour au Covid-19, Il s'agit d'une augmentation (+36%) par rapport à la semaine précédente. Notez cependant qu'il y a nettement plus de tests effectués durant cette période de vacances et de regain de l'épidémie, donc il est logique que les cas positifs confirmés augmentent fortement.

TAUX REPRODUCTEUR (Rt)

Le taux de reproduction (Rt) s'établissait à 1,18 le 29 octobre. Lorsqu'il est inférieur à 1, on estime que l'épidémie diminue. Le Rt est le nombre de personnes qu'une personne peut contaminer. Il est calculé sur base des hospitalisations. Une épidémie devrait se poursuivre si le Rt a une valeur supérieure à '1' et diminuer si le Rt est inférieur à '1'.

TESTS

84.158 tests en moyenne ont été effectués chaque jour entre 29 octobre et le 3 novembre (+25%), pour un taux de positivité de 9,7%.

VACCINS

8.572.227 personnes ont reçu une vaccination complète, soit 86% des adultes. et 74% de l'ensemble de la population.

Le taux de vaccination totale des adultes varie fortement entre les différentes régions du pays : 92% en Flandre, 81% en Wallonie, 75% en Communauté germanophone, … mais seulement 68% à Bruxelles.

HOSPITALISATIONS

Nouvelles hospitalisations: 164 par jour en moyenne entre le 28 octobre et le 3 novembre (+31%)

Sorties: 122,6 par jour en moyenne sur les 7 derniers jours

Total: 1.858 lits sont actuellement occupés à l'hôpital par des patients Covid-19, dont 343 en soins intensifs. Des chiffres en hausse, depuis plusieurs semaines.

DÉCÈS

Entre le 25 et le 31 octobre, 20,4 personnes sont décédées par jour en moyenne des suites du virus (+31%).