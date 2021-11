L'Europe "aux côtés" de Taïwan, assure une délégation du Parlement européen

La démocratie taïwanaise est "un trésor" à protéger, a déclaré jeudi Raphaël Glucksmann, qui mène une délégation du Parlement européen à Taipei, promettant de continuer à soutenir l'île, au moment où ses relations avec la Chine ne cessent de se tendre.

La délégation menée par l'eurodéputé français, contempteur de la Chine sanctionné par Pékin en mars avec quatre autres parlementaires européens, est décrite comme la première représentation "officielle" du Parlement européen sur l'île.

M. Glucksmann a qualifié la démocratie taïwanaise de "trésor que tous les démocrates dans le monde devraient chérir et protéger".

"Et nous sommes venus ici avec un message très simple et très clair: vous n'êtes pas seuls", a-t-il assuré lors d'une rencontre avec la présidente Tsai Ing-wen.

"L'Europe est à vos côtés, à vos côtés pour défendre la liberté, l'État de droit et la dignité humaine", a-t-il continué en exhortant l'Union européenne à renforcer la coopération avec l'île.

"Il est grand temps pour nous, dans l'Union européenne, de montrer que nous sommes dans le même bateau (...) nous devons ensuite établir un programme très concret de réunions de haut niveau et de mesures concrètes de haut niveau pour construire ensemble un partenariat UE-Taïwan beaucoup plus fort".

Une mission chinoise à Bruxelles a averti un peu plus tôt qu'une visite d'eurodéputés à Taïwan "porterait atteinte aux intérêts fondamentaux de la Chine et compromettrait le développement sain des relations Chine-UE".

Pékin, qui revendique sa souveraineté sur l'île, a intensifié ses actions ces dernières années pour isoler Taïwan sur la scène internationale et enrayer toute tentative de reconnaissance comme Etat indépendant de ce territoire qui a son propre gouvernement.

La Chine a réagi avec colère lorsqu'un groupe de sénateurs français a fait le voyage à Taipei le mois dernier et lorsque le ministre taïwanais des Affaires étrangères Joseph Wu a été accueilli en Slovaquie et en République tchèque.

Les relations entre la Chine et Taïwan se sont fortement dégradées depuis l'arrivée au pouvoir en 2016 de Mme Tsai, qui considère son île comme souveraine et non comme faisant partie de la Chine.

Le ministre taïwanais de la Défense a assuré que les tensions militaires avec Pékin étaient à leur plus haut depuis 40 ans, après un nombre record d'incursions d'avions de chasse chinois dans la zone d'identification de défense aérienne (Adiz) de l'île début octobre.