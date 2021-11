Mystérieuses odeurs d'hydrocarbures à Charleroi: "Maux de tête, gorge irritée... et il y a des enfants, ici"

Des odeurs d'hydrocarbures sont apparues dans plusieurs quartiers de Charleroi. Cela dure depuis 2 semaines à Marcinelle et Mont-sur-Marchienne. La cause est pour le moment inconnue. Une enquête est actuellement en cours mais pour les habitants incommodés, la situation n'est pas évidente.

Depuis deux semaines, Corinne doit calfeutrer toutes les évacuations de sa maison. Il n'y a pourtant pas de cuve à mazout car elle se chauffe au gaz. Les émanations ont gagné toute la maison. Dans les pièces de vie, l'odeur est tenace et tenter de les neutraliser avec du vinaigre a peu d'effets. "Mon mari a des maux de têtes, moi j'ai la gorge irritée, et il y a des enfants ici, donc on aimerait bien que ça s'arrête", nous a-t-elle confié. Les petits occupants de la crèche voisine ont aussi subi ces odeurs désagréables.

Fin octobre, les pompiers sont déjà venus à 8 reprises, et ont bien constaté les effluves suspectes. Ils n'ont pas détecté de danger. Mais ils ne connaissent pas non plus l'origine... "Tout ce que nous pouvons faire en tant que pompiers, c'est prendre des mesures d'explosivité dans les caves, car c'est souvent là qu'il y a un problème. Et faire des chasses d'eau dans les égouts, c'est-à-dire pulser de l'eau à haute pression dans les égouts pour diluer et faire partir l'odeur. Hélas, bien souvent, ça se déplace", nous a expliqué Michel Méan, porte-parole de la zone de secours Hainaut Est.

Le problème n'est pas réglé. Même si cela sent moins fort, selon les riverains. Nadine, une autre habitante de Marcinelle que nous avons rencontrée, s'inquiète: "C'est un problème de santé publique... Avons-nous des métaux lourds dans le sang ?"

La Police de l'environnement et SOS Pollution poursuivent leur enquête pour trouver la source de ces nuisances.