Libramont: le Musée des Celtes a rouvert ses portes en mode interactif

Après 1 an et demi d’attente, le Musée des Celtes de Libramont est de nouveau accessible au public

Plusieurs collections ont été déménagées, enrichies et installées au premier étage de la Halle aux Foires de Libramont. Elles sont visibles depuis ces vacances de Toussaint.

Un projet de rénovation avait été envisagé pour l’actuel musée installé dans l’ancien presbytère, mais il a été jugé trop coûteux et difficilement réalisable. Il ne rouvrira pas dans ce bâtiment, Libramont planche sur un autre projet et une autre localisation. En principe, un nouveau bâtiment qui s’inscrira dans le projet de réaménagement de la Place communale.

Vivre le quotidien des Celtes

L'exposition actuelle invite le visiteur à découvrir les Celtes et l'héritage qu’ils nous ont laissé, là où vivaient, au cœur de l’Ardenne il y a 2500 ans.

La nouveauté, c’est aussi le côté interactif de la visite. Avec des modules à manipuler pour les grands et les petits. Le visiteur peut ainsi s’essayer à allumer un feu avec un silex, moudre du grain à la pierre, fabriquer une broche fibule. Il y a aussi des vidéos et des contes à écouter. Et des audioguides permettent d’en savoir plus sur les collections présentées. "La visite s'organise sur le thème du quotidien des Celtes", explique Florence Zenner, la conservatrice. "On peut essayer des vêtement, de moudre du grain ou encore de s'allonger sur un matelas." Il est également possible de créer sa propre fibule, une broche celtique.

Le musée des Celtes qui devrait rester à la halle aux foires de Libramont de 3 à 5 ans. Avant donc d’intégrer un nouveau bâtiment à quelques dizaines de mètres de là, dans le cadre du réaménagement complet de la Place communale.