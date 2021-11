Toute la Belgique passe désormais en rouge foncé sur la carte européenne

La Flandre est passée en rouge sombre sur la nouvelle carte du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC). Bruxelles et la Wallonie avaient déjà suivi le même mouvement la semaine passée.



Ce code de couleur est le plus élevé. Il signifie qu'en deux semaines au moins 500 contaminations sont constatées par 100.000 habitants et que le taux de positivité est supérieur à 4%.

Aux Pays Bas et en Allemagne, certaines régions se colorent également en rouge foncé tandis que la Norvège et la Suède sont passées quasi entièrement de jaune à rouge (soit de 200 à 499 contaminations par 100.000 habitants).

La France demeure quant à elle en jaune (de 75 à 200 contaminations par 100.000 habitants). Seule l'Italie conserve encore quelques régions en vert (moins de 75 contaminations par 100.000 habitants) de même que l'île de Malte.