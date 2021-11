La Bourse de Paris finit en hausse de 0,53% et bat de nouveaux records

La Bourse de Paris a continué d'améliorer ses records en séance et en clôture jeudi, portée par les discours plus accommodants que prévu des banques centrales et par la dynamique positive des résultats d'entreprises.

L'indice vedette CAC 40 a enchaîné une cinquième séance de hausse, prenant 37,14 points à 6.987,79 points, son nouveau sommet à la clôture. Il a en outre établi un nouveau record absolu en séance (6.993,01 points), battant celui établi la veille.