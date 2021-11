Mexique: nouveaux heurts entre migrants et policiers

(Belga) Au moins un policier a été blessé et 25 personnes ont été interpellées jeudi au Mexique dans de nouveaux heurts entre les forces de l'ordre et une caravane de migrants, quatre jours après la mort de deux étrangers en situation irrégulière.

L'incident a eu lieu dans l'Etat du Chiapas (sud), a déclaré à l'AFP une source sécuritaire sous le couvert de l'anonymat. La Garde nationale (GN) n'était pas dans l'immédiat joignable. Dimanche, dans le même Etat du Chiapas, deux migrants avaient été tués par des agents de la GN, qui ont invoqué la légitime défense. La Garde nationale avait initialement reconnu la mort d'un seul migrant, de nationalité cubaine. "Deux migrants ont perdu la vie", a déclaré mercredi le président de la République, Andres Manuel Lopez Obrador, ordonnant que les agents responsables des faits soient présentés devant la justice. Les étrangers "n'ont pas agressé" les agents de la GN qui "ont tiré et cela ne doit pas arriver. Il y a d'autres manières d'arrêter ceux qui violent les lois", a ajouté le chef de l'Etat. Quelque 1.200 migrants marchent depuis 15 jours vers la capitale Mexico, selon des chiffres de l'Institut national des migrations (INM). Ils ont quitté Tapachula à la frontière du Guatemala pour revendiquer "la liberté, la dignité et la paix", ainsi que la régularisation de leur situation. L'INM accuse deux organisateurs de cette marche d'empêcher toute tentative d'aider les migrants et de dialoguer avec eux. Le Chiapas est la porte d'entrée de dizaines de milliers de migrants centro-américains et haïtiens qui tentent de rejoindre les Etats-Unis, la plupart du temps en vain. Les flux se sont accélérés en 2021. Le Mexique a enregistré 90.314 demandes d'asile de janvier à septembre, selon les derniers chiffres de la Commission d'aide aux réfugiés (Comar, un organisme officiel). C'est bien davantage que sur l'ensemble de l'année 2019 (70.406), avant la pandémie qui a fait chuter le nombre des candidats au statut de réfugiés en 2020 (41.059). (Belga)