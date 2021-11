Mouscron: deux blessés cette nuit lors d'un accident

Deux personnes ont été blessées dans un accident de la route qui s'est produit samedi à l'aube sur la route express à Mouscron, ont indiqué les services de secours de Wallonie picarde. Une voiture, transportant quatre personnes, a terminé sa course sur le toit. Cet important axe de circulation a été fermé durant l'intervention des pompiers et du dépanneur.



Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés samedi, à 03h07 du matin, qu'un accident de la circulation s'était produit le long du boulevard des Alliés à Mouscron. Les faits se sont précisément déroulés à l'entrée du tunnel de la voie express où une voiture immatriculée en France a heurté une bordure située à droite de la route. Après avoir glissé sur le flanc, le véhicule a terminé sa course sur le toit.

Les services de secours de Mouscron ont dépêché sur les lieux un véhicule de désincarcération, un camion-balisage et un véhicule de commandement. Venant de Mouscron et de Flandre, deux ambulances et un Smur ont également été envoyés sur place.

La voiture était occupée par deux hommes et deux femmes, dont l'une a dû être désincarcérée afin d'être extraite des tôles du véhicule. Blessées à des degrés divers, ces deux femmes ont été admises au service des urgences du Centre hospitalier de Mouscron. Toutes deux sont domiciliées à Comines (France).

La bande de droite de la voie express étant entravée par le véhicule accidenté, le tunnel a dû être fermé durant l'intervention des pompiers, puis du dépanneur.