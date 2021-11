Faillite de la Sabena: 20 ans après, le personnel se réunit pour commémorer l'évènement

20 après la faillite de la Sabena, le personnel s’est réuni aujourd’hui pour commémorer ce triste événement, au moins 400 personnes. La compagnie aérienne belge a été déclarée en Faillite le 7 novembre 2001, elle employait 12.000 personnes. Une hôtesse de l’air et l’ancien vice-président de Sabena Europe se souviennent avec nostalgie de cette période.

"On est très liés, on a toujours des contacts que ce soit des barbecues ou des soirées entre nous. On a besoin de se retrouver, c'est dans notre sang. On dit toujours 'Sabena un jour, Sabena toujours'", explique au micro de notre journaliste, Jeannine Martiny, hôtesse de l'air de la Sabena de 1969 à 1994.

"Vous savez, la Sabena était connue dans le monde entier pour la qualité de ses services, sa ponctualité, tant les navigants qu'au sol. C'est une grande famille qui se tient toujours très fort aujourd'hui. On a été massacré le 7 septembre 2001 et là, Sabena vit toujours. La belle preuve c'est le nombre de participants aujourd'hui", estime Jeannine Martiny.

"Une perte d'emploi du jour au lendemain pour 12.000 personnes qui ont dû se reconstruire, c'est du jamais vu! Il y a eu 2 suicides parmi les commandant de bords. Il y en a qui se sont retrouvés chauffeur à la STIB. Il y a eu des divorces bien sûr", détaille Etienne de Nil, ancien vice-président de Sabena Europe.

"Il y a encore une forme de nostalgie mais surtout, une forme d'entraide. Et l'amitié qui reste, quelque soit leur grade, que ce soit le chef de cabine, les navigants, le personnel terrestre, le commercial, etc, ils se réunissent tous pour échanger des souvenirs, mais aussi toujours pour se demander le pourquoi", poursuit Etienne de Nil.