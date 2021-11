Les stouts et les bières acides à l'honneur à Namur le week-end prochain

(Belga) Le festival de bières "Namur Capitale de la Bière" aura un parfum d'automne ces 12 et 13 novembre prochains dans la capitale wallonne. Muni de son Covid Safe Ticket, l'amateur pourra déguster quelque 70 bières différentes à la brasserie de la Houppe dans le cadre de ce "Stout Sure Meuse".

Les bières noires, comme le stout, et les bières acides seront à l'honneur. Les organisateurs ont sélectionné un ou deux breuvages par brasserie. Pour représenter les bières acides, la plupart des producteurs de gueuze ont été retenus (Boon, Tilquin, Hanssens, Girardin, Cantillon, Lindemans, Timmermans, 3 Fonteinen, De Cam...). D'autres acteurs belges, petits et grands, proposeront une bière (Huyghe, Minne, Alvinne, De Dolle Brouwers, Rulles, Dupont, De Ranke, La Source, Dok...). Une quinzaine de bières étrangères (Espagne, Etats-Unis, Italie, Irlande, Pays-Bas, Roumanie, Canada, Danemark, Estonie, Suède, Grèce, Suisse, Angleterre, Pologne et France) seront également de la partie.