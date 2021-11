Brésil: une foule immense rend hommage à la jeune chanteuse Marilia Mendonça

(Belga) Une foule immense a afflué samedi dans la ville natale de Marilia Mendonça, l'une des chanteuses les plus populaires du Brésil, morte la veille dans un accident d'avion à l'âge de 26 ans.

Etoile du "sertanejo", un genre musical proche de la "country" et très populaire dans ce pays, la chanteuse a péri dans le crash d'un petit avion-taxi dans l'Etat de Minas Gerais (sud-est). Son corps a été transporté samedi dans sa ville natale, Goiania, la capitale de l'Etat de Goais (centre), où ses admirateurs affluaient en très grand nombre vers un stade où doit se dérouler une grande veillée publique. Ils ont commencé à faire la queue dès l'aube pour avoir une chance d'entrer dans le stade qui peut accueillir 15.000 personnes et où des compositions florales arrivaient sans discontinuer, ont constaté des journalistes de l'AFP. "Nous sommes venus pour dire au revoir à Marilia Mendonça et la remercier d'avoir passé ces années de sa vie à chanter pour nous et à aider nos coeurs à s'envoler", a déclaré à la chaîne d'information G1, un étudiant, Davi Dyeimes Linares, qui a parcouru 130 km pour être parmi les premiers dans la file d'attente. La chanteuse, ainsi qu'un oncle qui travaillait avec elle et qui a également trouvé la mort dans l'accident, doivent être inhumés plus tard au cours d'une petite cérémonie privée dans un cimetière de la ville. Immensément populaire au Brésil, Marilia Mendonça comptait 39 millions d'abonnés sur Instagram et 22 millions sur sa chaîne YouTube. Juste avant l'accident, elle avait diffusé sur les réseaux sociaux une vidéo d'elle en train d'embarquer et de prendre un repas à l'intérieur de l'avion, annonçant "un week-end de spectacles". (Belga)