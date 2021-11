Grise mine pour la rentrée

(Belga) Le sud du sillon Sambre-et-Meuse restera perturbé par de faibles pluies ou un peu de bruine dimanche après-midi, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Ailleurs, les éclaircies s'imposeront plus largement, même si l'une ou l'autre averse ne sera pas exclue.

Le thermomètre affichera 6°C dans les Hautes-Fagnes, 11°C dans le centre et 12°C sur l'ouest. Le vent restera modéré à l'intérieur des terres mais se renforcera au littoral, où des rafales de 50 ou 60 km/h resteront possibles. Dimanche soir et pendant la nuit, les éclaircies joueront à cache-cache avec les nuages. Le nord-est pourra encore être mouillé par quelques averses. Les minima oscilleront autour de 0 ou 1°C en Lorraine belge, de 5°C dans le centre et de 9°C à la Côte. Un peu de brouillard pourrait se former, surtout sur le sud-est. La rentrée se fera lundi dans le brouillard pour le sud-est, sous les nuages ailleurs. Le temps devrait rester sec sauf au nord-est et dans les Ardennes, qui resteront sous la menace d'une averse. Il fera entre 7 et 12°C. Un temps sec et calme s'installera mardi et mercredi.