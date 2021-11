Les débats entre candidats LR vont aider à "rassembler" le parti, estime Larcher

Les débats entre les cinq candidats à l'investiture des Républicains pour la présidentielle, dont le premier est prévu lundi soir, vont aider à "rassembler" le parti, a estimé dimanche le président LR du Sénat Gérard Larcher.

"Je fais le pari que cela va nous aider à encore mieux nous rassembler", a-t-il déclaré sur Europe1/CNews/Les Echos, en assurant que cette famille politique "n'est pas tant écartelée que cela".

Quatre débats télévisés sont prévus entre les cinq candidats - Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Michel Barnier, Eric Ciotti, Philippe Juvin - avant le congrès du 4 décembre au cours duquel les militants désigneront le candidat de la droite pour la présidentielle d'avril 2022.

Ils auront lieu le 8 novembre sur LCI, RTL et Le Figaro, le 14 novembre sur BFMTV et RMC, le 21 novembre sur Cnews et Europe 1, et le 30 novembre.

"La famille des Républicains est en train de se retrouver, de se rassembler, et j'ai plutôt confiance dans la qualité des débats que nous allons avoir", a ajouté M. Larcher.

Interrogé pour savoir si cela ne risquait pas au contraire d'aggraver les divisions au sein de la droite classique, le président de la chambre haute a mis en avant la "richesse de notre formation politique", qui inclut des souverainistes comme des centristes.

Les débats répondent à l'attente des Français "qui en ont assez du monolithisme, de la verticalité", a-t-il ajouté, en allusion à l'exercice du pouvoir par le président Emmanuel Macron.

M. Larcher a refusé de se prononcer pour l'un ou l'autre des candidats, mais s'est déclaré convaincu qu'il se trouverait au second tour face à M. Macron.

"Je suis intimement persuadé que les Français ont envie d'une alternative démocratique et qu'elle se produira entre le président sortant et le candidat que nous aurons choisi le 4 décembre", a-t-il déclaré.