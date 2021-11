Arrivée de militaires néerlandais au Mali pour une mission aérienne de six mois

(Belga) Une quarantaine de militaires néerlandais sont arrivés samedi au Mali, formant l'avant-garde d'un détachement qui doit mettre en ?uvre durant six mois un avion de transport C-130 Hercules au profit de la Mission de l'ONU dans ce pays sahélien, a annoncé le ministère de la Défense à La Haye.

Cet appareil opèrera depuis Bamako, la capitale malienne, au sein de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (Minusma). Quarante-trois des 88 militaires de ce détachement se sont posés samedi à Bamako. Les autres suivront plus tard en novembre, a précisé la Défense néerlandaise dans un communiqué. Depuis 2006, le Danemark, le Portugal, la Belgique et la Suède se relaient pour fournir un avion de transport C-130 à la Minusma. Les Pays-Bas s'inscrivent dans ce schéma de rotation alors que la Belgique est en passe de remplacer ses C-130 par des Airbus A400M Atlas. L'armée néerlandaise avait déjà participé à la mission onusienne entre 2014 et 2019, avec un détachement chargé de collecter des renseignements au profit des Casques bleus déployés dans le nord du pays. (Belga)