Salavador : 5 morts dans l'incendie d'un atelier clandestin de feux d'artifice

(Belga) Cinq personnes ont été tuées dimanche au Salvador dans l'incendie d'un atelier clandestin de fabrication de feux d'artifice, a annoncé la police salvadorienne sur Twitter.

Les victimes sont mortes "carbonisées dans l'incendie de leur maison" à El Carmen (56 kms à l'est de la capitale San Salvador) où "elles se consacraient à la fabrication artisanale de poudre (pyrotechnie et pétards)", selon la police. "La maison était utilisée comme atelier illégal de fabrication de produits pyrotechniques", a confirmé un porte-parole des pompiers à l'AFP. Chaque année surviennent dans tout le pays entre novembre et décembre des incendies dans des petits ateliers clandestins de fabrication d'articles de pyrotechnie et de pétards destinés à être vendus pour les fêtes de fin d'année. (Belga)