Coronavirus - Plus de 10 millions de Britanniques ont déjà reçu une troisième dose de vaccin

(Belga) Plus de 10 millions de personnes ont déjà reçu une troisième dose de vaccin contre le Covid-19 en Angleterre, ce qui représente 17,5% de la population britannique de plus de 12 ans, rapporte dimanche l'agence de presse néerlandaise ANP. L'administration de cette troisième injection a commencé au mois de septembre.

Au total, environ 13 millions de personnes ont été invitées à recevoir une dose de vaccin supplémentaire afin de booster leurs défenses immunitaires. Ces doses sont administrées au moins six mois après la deuxième et sont réservées aux personnes de plus de 50 ans ainsi qu'aux personnes à risque. Le Premier ministre britannique Boris Johnson encourage les personnes qui ont droit à une troisième injection à se la faire administrer. "Nous savons que l'immunité vaccinale s'estompe avec le temps, les rappels sont donc essentiels pour vous protéger, vous et vos proches, tout au long de l'hiver", a écrit M. Johnson sur Twitter. "S'il vous plaît, acceptez cette dose de rappel salvatrice dès que vous y êtes invités." Au Royaume-Uni, plus de 50,2 millions de personnes ont reçu au moins une dose de vaccin contre le coronavirus, soit 87;4% de la population de plus de 12 ans. Plus de 45,8 millions de personnes (79,7%) ont quant à elles complété leur parcours vaccinal. (Belga)