Esport: Na'vi et "S1mple" enfin titrés lors du Major de Counter-Strike

Portée par son maître à jouer "S1mple", l'équipe ukrainienne Na'Vi a remporté dimanche à Stockholm le tournoi Major du jeu vidéo Counter-Strike, l'un des grands rendez-vous du calendrier esport, en battant G2 en finale 2 à 0.

Après avoir trébuché trois fois sur la dernière marche, Natus Vincere (Na'Vi) décroche ainsi le premier Major de son histoire et "S1mple", Oleksandr Kostyliev de son vrai nom, le meilleur joueur du monde actuellement, est enfin titré à 24 ans.

"Je me l'étais promis et je l'ai fait. Le Major est à nous", a scandé "S1mple" devant les 16.000 spectateurs de l'Avicii Arena de Stockholm. "On s'est dit qu'on devait croire en nous, c'est ce qu'on a fait. Je suis si fier de mon équipe. Regardez-les... Des putain de champions!"

Les Ukrainiens, N.1 mondiaux et grands favoris de la compétition, étaient mal embarqués dans la deuxième manche mais ont finalement réussi à conclure après deux prolongations (16-11, 22-19).

Sur Counter-Strike, un jeu vidéo de tir disputé à cinq contre cinq, le principe est simple: une équipe doit poser une bombe, tandis que l'autre doit l'en empêcher avant la fin d'un round de deux minutes. La stratégie d'équipe et la communication jouent un rôle aussi important que la rapidité d'exécution et l'agilité.

- "Je vous aime !" -

Un Major de Counter-Strike, c'est un peu l’équivalent d'un Grand Chelem au tennis: il s'agit de la catégorie de tournois la plus prestigieuse de l'année et le rendez-vous des meilleures équipes du monde, mais les fans du célèbre jeu en avaient été privés depuis deux ans en raison de la pandémie.

Ce tournoi, le plus grand de l'histoire de Counter-Strike en terme de dotation globale (2 millions de dollars), était la première compétition d'esport de cette ampleur à retrouver ses fans. Les joueurs ont donc pu revivre toute cette semaine les folles ambiances des compétitions en public: une salle pleine, des supporters bouillants avec drapeaux et pancartes qui s'enflamment pour leurs prouesses au clavier.

"Je veux dire merci à ces fans complètement fous", a d'ailleurs réagi Kirill " Boombl4" Mikhaylov, le capitaine de Na'Vi. "Je vous aime, les gars. Chacun d'entre vous dans cette Arena, je vous aime !"

Les autres compétitions majeures de jeux vidéo n'ont pas encore eu cette chance. Les Mondiaux de League of legends, qui se sont conclus samedi en Islande, se sont en effet tenus à huis clos, tout comme "The International", tournoi phare de Dota 2, il y a trois semaines en Roumanie.