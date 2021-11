Des centaines de jeunes se donnent rendez-vous via les réseaux sociaux pour… saccager un centre sportif de Marseille

Triste utilisation des réseaux sociaux dimanche dernier, à Marseille, dans le sud de la France. Des centaines de jeunes se sont donné rendez-vous pour pénétrer dans le palais omnisports de la Capelette. Sur quelques vidéos diffusées notamment sur TikTok, on constate qu'ils ont dégradé les lieux, en volant du matériel et en abîmant certaines infrastructures :

La police est arrivée sur les lieux pour aider les agents de sécurité et selon La Provence, des incidents ont eu lieu lors de l'évacuation. Dans un communiqué publié plus tard dans la journée, la mairie de Marseille a annoncé qu’elle "déposera plainte". "Je ne laisserai pas une poignée d’individus immatures donner en toute impunité et pour quelques secondes de 'buzz' une image dégradée de notre ville", a écrit un élu local, Sébastien Jibrayel. Le centre a pu rouvrir ses portes dès lundi.