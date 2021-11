Mediamarkt victime d'un piratage informatique, les magasins belges touchés

Tous les magasins de la chaîne allemande de vente de produits électroniques Mediamarkt, y compris ceux situés en Belgique, ont été touchées par une cyberattaque, indique la porte-parole de l'enseigne Janick De Saedeleer lundi. Les magasins restent cependant ouverts et "les clients seront aidés du mieux possible".



Le média néerlandais RTL Nieuws a signalé plus tôt lundi que Mediamarkt était actuellement victime d'une cyberattaque majeure, s'appuyant sur le contenu d'e-mails internes adressés aux employés de l'enseigne. Selon le radiodiffuseur néerlandais, il n'est plus possible de procéder au retrait d'une commande ou de renvoyer des articles. La porte-parole de la filiale belge n'a toutefois pas souhaité le confirmer. "Nous essayons d'aider les clients autant que possible", a communiqué Janick De Saedeleer. Toujours d'après RTL Nieuws, il ressort des courriels internes que les ordinateurs des magasins ne peuvent plus être utilisés et que les câbles internet des caisses enregistreuses devraient également être retirés.

Les sources citées par le radiodiffuseur néerlandais évoquent une attaque par rançongiciel. Ce que refuse de confirmer Mediamarkt pour le moment. "Nous ne pouvons pas encore donner de détails, nous poursuivons notre enquête", indique seulement la porte-parole.