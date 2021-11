Une maison de repos de Tournai évacuée "en urgence" ce lundi: "La sécurité des résidents était en péril"

Le bourgmestre de Tournai, Paul-Olivier Delannois, avait ordonné vendredi la fermeture de la maison de repos "Senior Référence", située le long de la chaussée de Douai. La SPRL a été priée de communiquer à la Ville les coordonnées des quelque 40 résidents afin de les reloger. Cette évacuation "en urgence" a eu lieu de lundi.

Le bourgmestre de Tournai a prononcé la fermeture de la maison de repos en exécution de l'arrêté du 26 août 2021 du gouvernement wallon, prolongeant le retrait du titre de fonctionnement de ce home. La fermeture est effective depuis ce lundi 8 novembre.

Début octobre, la ministre wallonne de la Santé et de l'action sociale, Christie Morraele, avait pris un arrêté de fermeture visant l'établissement. Les griefs relevés avaient trait au manque d'hygiène, à la saleté, au non-respect de l'intimité des résidents, à la gestion hasardeuse des médicaments, à la non-conformité des normes de sécurité en matière d'incendie et à la fausse déclaration concernant le personnel réellement occupé sur place. La SPRL avait été priée de communiquer immédiatement au bourgmestre le nom des résidents, leur adresse ainsi que le nom et les coordonnées des personnes référentes pour chacun d'entre eux.

"C'est une fermeture exceptionnelle. Cela n'arrive pas tous les jours qu'on ferme une maison de repos. Mais là, on est sur des années de manquements qui ont été constatés via plusieurs rapports. On a laissé le temps au gestionnaire de la maison de repos de se mettre en ordre. Il ne l'a jamais fait. La sécurité des résidents était en péril", explique Lara Kotlar, la porte-parole de l'Aviq (l'Agence wallonne pour une vie de qualité).

"Depuis le 14 octobre, nous demandons toute une série de renseignements que nous n'avons pas eu. Vendredi dernier, le propriétaire nous a fait savoir qu'aujourd'hui 18h, il n'y aurait plus de personnel dans la maison de repos donc je devais chercher une solution pour les 19 personnes encore présentes ce matin", a déclaré Paul-Olivier Delannois, le bourgmestre de Tournai.

Le site n'est plus agréé. Interdiction pour le propriétaire d'accueillir à nouveau des résidents.