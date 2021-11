Alec Baldwin voudrait des policiers sur les tournages pour superviser les armes

(Belga) Des policiers devraient être présents sur tous les tournages ayant recours à des armes à feu, a déclaré lundi l'acteur Alec Baldwin, qui a tué accidentellement le mois dernier une cinéaste en répétant une scène de film avec un revolver qu'on lui avait présenté comme inoffensif.

"Chaque tournage de cinéma ou de télévision qui utilise des armes à feu, factices ou non, devrait avoir sur le plateau un policier payé par la production pour s'assurer de la sécurité des armes", a écrit Alec Baldwin sur Twitter. Le 21 octobre, la directrice de la photographie du western "Rust", Halyna Hutchins, avait été mortellement blessée par un coup de feu tiré par l'acteur américain, qui répétait une scène où il devait dégainer son revolver. L'arme lui avait été présentée comme "froide", ce qui signifie qu'elle est censée être inerte et inoffensive dans le jargon du cinéma. Mais elle contenait une munition réelle. L'armurière Hannah Gutierrez-Reed, responsable des armes à feu sur le tournage, a affirmé qu'elle ignorait tout de la présence d'une munition réelle, en théorie bannie des tournages par les règles très strictes de l'industrie. L'enquête de police est toujours en cours et, si aucune arrestation n'a eu lieu, des poursuites pénales ne sont pas exclues si des responsabilités étaient établies.