Il avait éjecté un cyclomotoriste accroché à son capot après une querelle: l'automobiliste a été condamné

Un Verviétois âgé de 31 ans a été condamné mardi par la cour d'appel de Liège à une peine totale de sept ans de prison après avoir commis une tentative de meurtre sur un cyclomotoriste après un différend intervenu dans la circulation. Le prévenu avait éjecté le cyclomotoriste qui s'était accroché à son capot après leur querelle.



Les faits s'étaient déroulés à Welkenraedt le 21 août 2019. Le prévenu circulait en direction de son travail lorsqu'il avait été impliqué dans un conflit avec un cyclomotoriste. Après s'être mutuellement dépassés à quelques reprises, les deux usagers avaient immobilisé leurs véhicules. Le prévenu avait alors porté un coup au cyclomotoriste qui, en réponse, avait grimpé sur le capot de la voiture.

Il roulait sans permis de conduire

Le conducteur de la voiture avait redémarré et roulé sur plusieurs centaines de mètres dans trois rues. Il avait donné des coups de freins pour tenter de faire basculer le cyclomotoriste accroché à son capot. C'est à un second changement de direction que le cyclomotoriste avait glissé du capot et avait été éjecté, subissant des blessures graves. En état de récidive légale sur de nombreux faits de roulages, le conducteur de la voiture circulait sans permis de conduire et avait tenté de faire endosser les faits à sa compagne.

Différentes sanctions prononcées en première instance (peine de travail et amende), jugées trop clémentes, ont été rapportées par la décision de la cour d'appel de Liège. Le prévenu a été condamné pour les faits principaux à une peine de six ans de prison. Il a été condamné pour les faits de roulage à une peine supplémentaire d'un an de prison ainsi qu'à une déchéance du droit de conduire d'une durée d'un an.