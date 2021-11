Tourisme à Lessines: l'ancien hôpital Notre-Dame sera connecté au centre-ville

L'objectif est de donner une meilleure visibilité à l'Hôpital Notre-Dame à la Rose et de créer une meilleure connexion avec le centre-ville.

L'hôpital Notre-Dame à la Rose est une ancienne institution hospitalière du 13ème siècle située à Lessines sont l'activité s'est éteinte dans les années 1980. L'hôpital a depuis lors été transformé en musée. Cet hôpital est un exemple très complet d’institution hospitalière autarcique du Moyen-Âge, comme les hospices de Beaune en France. Classé depuis 1940, il fait partie du patrimoine exceptionnel de la Région wallonne. Il a été complètement rénové en 2012.

Le chantier de connexion de l'Hôpital Notre-Dame à la Rose au centre-ville de Lessines a été lancé. Il s'agit de valoriser ce site touristique mais aussi culturel en le connectant au centre-ville. L'espace d'accueil et de services sera restructuré avec la création d'un bâtiment contemporain et fonctionnel, ouvert sur les deux entrées de l'hôpital. Il s'agit d'un bâtiment-pont qui va passer au dessus de la rivière de la Dendre.

Un jardin créatif et une terrasse urbaine, ouverte sur la ville et sur la Dendre, seront aménagés. Cet espace de détente favorisera la convivialité sur le site.

Il s'agit d'accentuer la présence de la Dendre pour les visiteurs et la population. Un Office du tourisme sera également aménagé. Ces travaux doivent être terminés fin de l'année 2023 et devrait constituer un atout pour obtenir la reconnaissance de l'hôpital Notre Dame à la Rose au patrimoine mondial de l'UNESCO.